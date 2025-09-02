Junqueras promete velar por ayudas ante alcaldes afectados por el incendio de La Segarra (Lledia)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, tras una reunión en Agramunt con alcaldes y agricultores - ERC LLEIDA

LLEIDA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha reunido este martes en Agramunt (Lleida) con agricultores y alcaldes de municipios afectados por el incendio de 1 de julio en La Segarra (Lleida), y se ha comprometido a velar por la llegada de ayuda institucional.

En un comunicado, ERC de Lleida ha explicado que Junqueras ha expresado su solidaridad con los afectados por el incedio, que quemó 5.577 hectáreas y provocó la muerte de dos personas, y ha afirmado que hará "presión al Govern para que haga su trabajo".

El líder de ERC y varios dirigentes republicanos también han visitado este martes Cosmofruita en el Espai Fruita de Lleida, acompañados del presidente y diversos miembros de la Junta Directiva de la Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat).