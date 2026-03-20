Junqueras rechaza el frente de izquierdas de Rufián: "ERC se presentará como tal en todas partes"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (d), mira al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una foto de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado de nuevo este viernes el frente de izquierdas que propone el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián: "La mejor opción es ERC y ERC se presentará como tal en todas partes".

Lo ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press tras trascender que Rufián y la eurodiputada de Podemos Irene Montero protagonizarán el 9 de abril en Barcelona un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, en el que se prevé que también participe el exdirigente de los Comuns Xavier Domènech.

Según Junqueras, tubo conocimiento de este acto horas antes de que se hiciera público y ha evitado una confrontación directa con Rufián, al que ha definido como "amigo" que tiene su aprecio, por lo que tampoco teme que quisiera dejar el partido.

"Yo estoy a favor de la libertad de conciencia. Y esto es compatible con afirmar que estoy convencido de que la izquierda en Catalunya, que el catalanismo, que el independentismo y que la causa de la democracia en Catalunya la encarna ERC", ha defendido.

95 AÑOS DE ERC

Además de recordar que ERC tiene 95 años de historia, ha explicado que sus padres y abuelos votaron siempre estas siglas, por lo que no está dispuesto a diluir ni a hacerlas desaparecer.

"Sería una tragedia que el mejor partido para ganar no se pudiera presentar como ERC. Es evidente que esto no pasará. Le juro que esto es imposible que pase", ha recalcado.

Según Junqueras, ERC es el mejor partido para defender Catalunya y "para frenar a los fascistas, como ha demostrado a lo largo de su historia".