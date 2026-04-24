Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el 95 aniversario de ERC, en la Estació del Nord, a 14 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El partido se fundó en Barcelona en marzo de 1931, así que este año están conmem - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se reunirá este fin de semana en Belfast con la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, en el marco de una visita para participar como invitado en el Congreso del Sinn Féin.

En un comunicado este viernes, el partido ha explicado que Junqueras también se reunirá con la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, y el histórico líder del partido Gerry Adams.

A nivel sectorial, también participará en un encuentro con la ministra de Infraestructuras norirlandesa, Liz Kimmins, en un momento que Junqueras considera clave para la agenda catalana por el avance "con paso firme" de la negociación sobre el Consorci d'Inversions.

Además, se reunirá con referentes parlamentarios del Sinn Féin en ámbitos como la lengua gaélica y la vivienda.

A Junqueras le acompañará el secretario de Relaciones Internacionales de ERC, Adrià Guevara, y el objetivo del viaje es reforzar los vínculos con uno de los "principales aliados internacionales" de los republicanos, y trabajar una agenda común en temas como la cultura, la identidad propia, la vivienda y la autodeterminación.