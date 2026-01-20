Junqueras sigue "con atención" los incidentes en las líneas R1 y R4 de Rodalies

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes por la noche que sigue "con atención" los incidentes en las líneas R1 y R4 de Rodalies y de la personas desparecida en Palau-sator (Girona), en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Un tren ha descarrilado en la R4 de Rodalies tras chocar contra un muro de contención que ha caído sobre la vía entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona), lo que ha provocado al menos un muerto y tres heridos graves.

También se ha producido otro descarrilamiento en la R1 entre Tordera y Maçanet (Barcelona) por la salida del eje de un tren, en este caso por una roca que ha caído a la vía, y, finalmente, los Bombers de la Generalitat han localizado el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo arrastrado por el agua en una riera de Palau-sator en la mañana de este martes, sin especificar si se trata del hombre desaparecido en ese municipio.