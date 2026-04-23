La Junta General de Cirsa aprueba repartir un dividendo de 0,45 euros por acción

Momento de la Junta General de Accionistas 2026 de Cirsa - EUROPA PRESS

Suma 75 millones, el 35% del beneficio neto de 2025

TERRASSA (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta General de Accionistas de Cirsa ha aprobado el reparto de un dividendo de 75 millones de euros, el equivalente a 0,45 euros por acción y el 35% del beneficio neto ajustado de 2025.

El encuentro se ha celebrado este jueves en el Centre Cultural La Fact de Terrassa (Barcelona) con el voto de 242 accionistas, que representan el 89,46% del capital social de la compañía.

Ha sido la primera Junta General desde la salida a bolsa de la empresa, en julio de 2025, y los accionistas han dado el visto bueno a todos los acuerdos sometidos a votación.

Además de la distribución del dividendo, han aprobado las cuentas anuales del 2025, el informe de sostenibilidad consolidado y la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2025.

Cirsa cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 72,9 millones de euros (+165%), unos ingresos de 2.339 millones (+7,8%) y un Ebitda de 753,5 millones (+7,8%, sin tener en cuenta los 6,9 millones de los costes de la salida a bolsa).

BLACKSTONE

Preguntado por un accionista sobre la venta del 4% del capital social por parte de Blackstone, Agut ha explicado que la posibilidad de que el fondo redujera su posición aparecía en el folleto de salida a bolsa: "No debería dar pie a mucha sorpresa".

Ha señalado que no representa ningún cambio para Cirsa ni ningún tipo de ingreso para la empresa "ni nada que se le parezca".

En todo caso, ha asegurado que la operación es "muy positiva para ayudar a aumentar el free flow" de la empresa en bolsa, que estaba alrededor del 20% y que permite ganar en liquidez, algo que los accionistas han dicho que es importante en las reuniones mantenidas en los últimos meses.