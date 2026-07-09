La Junta Rectora del Parc d'Aigüestortes (Lleida) da luz verde a ampliar la superficie protegida

Área del Parc Nacional - TERRITORI

LLEIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha validado la propuesta de ampliación del espacio protegido, integrando las nuevas áreas que han surgido del proceso de consulta pública previa.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, cree que se trata de un "hito decisivo en una hoja de ruta que tiene como objetivo final blindar la conectividad ecológica y la representatividad de los sistemas naturales de alta montaña en el Pirineo", informa el Departament en un comunicado este jueves.

La actual propuesta es el resultado del proceso que la consellera inició formalmente el pasado mes de mayo al solicitar al Ministerio el impulso de esta ampliación, y en aquel momento se abrió una consulta pública a través del Organisme Autònom de Parcs Nacionals (OAPN) para recoger la opinión de la población y agentes locales.

Una vez analizadas e incorporadas las aportaciones procedentes de este diálogo con el territorio, la Junta Rectora ha validado un documento que "refuerza la coherencia territorial del parque", y el proceso seguirá ahora con la elaboración de un anteproyecto de ley que tendrá que ser aprobado por el Congreso y el Senado.

La propuesta aprobada supone un incremento global de la superficie protegida de cerca del 10%, pasando de las 40.852 hectáreas actuales a un total de 44.429 hectáreas.

AMPLIACIÓN

El Parc Nacional (zona central) aumenta en 2.261 hectáreas que hasta ahora eran zona periférica, lo que representa un incremento del 16% respecto a la superficie actual de conservación máxima; y la Zona Periférica de Protección (ZPP) crece un 5% con la incorporación de 3.577 hectáreas nuevas.

El objetivo es ampliar el espacio de protección estricta hacia el sector sureste del Parc Nacional, incorporando buena parte de la cabecera de la Vall Fosca y el entorno de Mainera en los municipios de la Torre de Capdella (EMD d'Espui) y Sort.

Se plantea incrementar la superficie de la ZPP mediante la incorporación de la cabecera de la Noguera Ribagorçana y del Lac Redon, en Vielha e Mijaran; completar el perímetro por su sector occidental, en el valle de Besiberri, en Vilaller (EMD de Senet), así como su extremo sureste, en Rialp (EMD de Caregue) y la Torre de Capdella.