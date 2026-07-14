Junts abandona el gobierno municipal de Girona y deja en minoría a Guanyem y ERC

Archivo - La vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junts abandonará el gobierno municipal de Girona, que encabeza el alcalde Lluc Salellas (Guanyem Girona), al que dejará en minoría junto con ERC, han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

La decisión, que ha avanzado el 'Ara', llega cuando falta menos de un año para las elecciones municipales y después de un artículo del domingo de la vicealcaldesa de Junts en Girona, Gemma Geis, en el que alertaba de que se les había acabado "la paciencia".

El partido ha convocado una rueda de prensa a las 11.15 horas de este martes en el Ayuntamiento de Girona, donde se prevé que anuncien la ruptura del pacto y la salida del gobierno municipal.