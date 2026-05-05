Junts acusa a socialistas y socios de alimentar extremos con "trilerismo" en datos en vivienda

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado este martes a los socialistas y a sus socios de "trilerismo que alimenta los extremos llenos de odio" porque considera que evitan explicar datos en vivienda, y ha puesto como ejemplo el caso de Barcelona, donde gobierna el PSC.

Ha afirmado que en la capital catalana la oferta de alquiler ha caído en un 90% en algunos segmentos: "Esto no es contener precios: es expulsar pisos del mercado y dejar a la gente sin alternativas", ha señalado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Ha expresado que Junts mantendrá una oposición frontal a esta forma de hacer y ha criticado que los socialistas y sus socios necesitan manipular los datos y esconder la realidad: "Su información es tan fiable como sus encuestas", ha añadido.