Junts apoyará el decreto anticrisis si el PSOE incluye el 0% de IVA a pequeños autónomos

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras- Eduardo Parra - Europa Press

Nogueras ve a Catalunya tensionada y critica que tenga que "comerse el marrón" de la regularización de migrantes

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha vinculado este martes el apoyo de Junts al decreto anticrisis que se vota este jueves a que el Gobierno incluya entre las medidas que los autónomos que facturen menos de 80.000 euros no paguen IVA.

"El jueves simplemente deben hacer público lo que a nosotros ya nos han dicho en privado, que es que quieren transponer esta directiva y, por tanto, efectivamente, que los autónomos, sobre todo los pequeños autónomos, los de nueva creación, estos que dan servicios personales, tengan algo más de aire en este momento", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Nogueras ha explicado que esta es una directiva europea y que España es "el único país de la Unión Europea que no está aplicando esta ley europea y por eso se les ha llevado a los juzgados".

Ha señalado que Junts lleva "mucho tiempo" pidiendo estas rebajas de impuestos y ha afeado que el Gobierno este recaudando más, el 57% más de lo que recaudó cuando entró el Ejecutivo socialista hace ocho años, según ella.

Ha expresado que el decreto incluye "buena parte" de las medidas de rebajas de impuestos que Junts registró el pasado 6 de marzo y, preguntada por si los posconvergentes apoyarán el decreto sobre vivienda --que todavía no tiene fecha para convalidarse--, lo ha negado si este queda tal como está planteado en la actualidad.

"Es evidente que las políticas de Podemos, de Sumar y del PSOE de los últimos tres años, desde que se aprobó la ley de vivienda española, a la que nosotros obviamente votamos que no, estas políticas no han hecho otra cosa que bajar muchísimo la oferta de manera histórica y subir los precios de forma exponencial", ha dicho.

MULTIRREINCIDENCIA Y REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Preguntada por el veto del Gobierno a la enmienda que PP, Vox y Junts introdujeron en el Senado en la ley contra la multirreincidencia para limitar el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales -que señalan que implicaría un sobrecoste de 16,8 millones de euros-, Nogueras lo ha lamentado: "De todo menos democrático".

Ha expresado que España es el único país de la Unión Europea que está realizando regularizaciones masivas, por lo que considera que va a contracorriente de sus socios europeos, y ha criticado que Catalunya está absolutamente tensionada y que tenga que "comerse el marrón" de la regularización.