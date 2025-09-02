Junts celebra el inicio de las obras de la residencia Benavent de Barcelona

Imagen de las obras de la nueva residencia Benavent de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona Francina Vila ha celebrado el inicio de las obras de la residencia Benavent, en el distrito de Les Corts, y ha recordado que es un proyecto que hace "más de 30 años" que reivindican los vecinos.

En un comunicado este martes, el grupo también ha avisado de que el inicio de las obras llega con retraso, ya que, según afirma, estaba previsto que comenzaran en mayo.

Finalmente, Vila ha asegurado que Junts "hará todo lo posible" para alcanzar un porcentaje de plazas de la residencia para los vecinos de Les Corts.