Junts celebra la nueva Ley de Vivienda Europea pero lamenta la "falta de criterio" de Collboni

Archivo - El líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, en rueda de prensa este martes - JUNTS PER BARCELONA - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha celebrado que la nueva Ley de Vivienda Europea, presentada este miércoles, defienda dar más competencias a los municipios pero ha lamentado la "falta de criterio" del alcalde, Jaume Collboni.

"Dejar esta responsabilidad y esta capacidad en manso de quien hace 12 años que fracasa en todas y cada una de sus fórmulas es un error", ha sostenido en un comunicado de la formación, recogido por Europa Press.

Ha argumentado que el Ayuntamiento de Barcelona siempre ha podido incidir en materia de vivienda, pero el problema es la falta de "planificación y voluntad real de resolver el problema" que han demostrado los últimos ejecutivos municipales de Collboni y de al exalcaldesa Ada Colau.