Junts cree que el cambio del Gobierno sobre Sáhara muestra su "menosprecio a la autodeterminación"

El partido encargará un informe interno de evaluación del pacto de Govern con ERC

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado que el cambio de posición del Gobierno central sobre el Sáhara Occidental "demuestra el menosprecio a la autodeterminación y llena de polvo sahariano la mesa de diálogo".

En rueda de prensa este lunes, ha calificado de "traición al pueblo saharaui" este cambio de posición que se conoció el viernes, cuando se hizo público que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había enviado una carta al rey Mohamed VI en la que sostenía que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos constituye la base más seria y realista para lograr una solución al conflicto.

Rius también ha criticado que este giro supone una violación de acuerdos internacionales, y ha censurado que el PSOE, que "había reconocido el derecho de autodeterminación de las colonias, para negárselo a Catalunya, ahora niega el derecho de autodeterminación a una excolonia española".

El portavoz de Junts considera que esta decisión es un "error geoestratégico, sabiendo que irritará a Argelia", y ha afirmado que es una irresponsabilidad enfadar a los proveedores alternativos de gas en el marco del conflicto en Ucrania y como alternativa al gas ruso.

INFORME DEL PACTO DE GOVERN

Rius ha anunciado que, a las puertas de que se cumpla un año del acuerdo de Govern entre ERC y Junts, la Ejecutiva de su formación ha decidido encargar un informe de seguimiento de este pacto para ver "los aspectos que se han cumplido y los que no, y qué se necesita mejorar".

"Las instituciones no son para hacer autonomismo, sino para avanzar hacia un Estado propio", ha defendido Rius, que ha explicado que mirarán Conselleria por Conselleria el grado de cumplimiento del acuerdo, aunque ha concretado que será un encargo interno de Junts y aún se debe concretar quién lo elaborará y los plazos en los que se llevará a cabo.

También ha sostenido que a partir de los resultados de este informe analizarán las conclusiones: "Tomaremos las decisiones oportunas entonces", ha dicho al ser preguntado por las consecuencias que podría tener este análisis, como una salida de Junts del Govern, algo que ha negado y ha dicho que este informe se enmarca en un contexto de normalidad.

FRENTE COMÚN CON BORRÀS

Rius ha llamado al independentismo a hacer un frente común y "hacer piña" con respecto al caso judicial de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que considera que se trata de un caso de persecución política y no de corrupción, en sus palabras.

No se ha posicionado sobre si se debe aplicar o no el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que supondría suspender a la presidenta de su escaño en caso de la apertura de juicio oral, y ha pedido "no avanzar escenarios", ya que aún están pendientes de que la Fiscalía haga su escrito de acusación.

COMPARECENCIA DE RUFIÁN

Preguntado sobre las relaciones con ERC después de las declaraciones del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre presuntas reuniones del expresidente Puigdemont y dirigentes del Kremlin, Rius se ha preguntado qué voluntad hay detrás: "¿Constructiva o de mirar que se rompa el Govern para hacer un tripartito con los comuns y con apoyo externo de los socialistas?", ha cuestionado.

Ha recordado la petición de Junts para que Rufián comparezca en el Parlament y dé explicaciones sobre estas acusaciones, que ha tachado de graves, y ha deseado que el portavoz republicano haga esta comparecencia, tras lo que ha concretado que no le consta que Rufián se haya puesto en contacto con Puigdemont ni con su equipo para disculparse o preguntar sus dudas sobre este tema.

LAMENTA LOS "ERRORES" DEL CEO

También ha lamentado los errores técnicos en la última encuesta del CEO sobre el independentismo, porque considera que distorsionan la realidad, y ha pedido "responsabilidad y seriedad" al director de este organismo y que estos errores no se vuelvan a repetir.

Considera que el hecho de que haya bajado el apoyo a la independencia en estas encuestas no es un rechazo al movimiento sino a la "falta de estrategia del independentismo sobre los próximos pasos", y ha asegurado que esta encuesta certifica que es un error aplazar la independencia para ensanchar la base, en referencia a la estrategia de ERC.

HUELGA EDUCATIVA Y JJ.OO.

Rius ha defendido que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha hecho "un primer paso" ante la huelga de educación de la semana pasada, ha dicho que en Junts tienen plena confianza en él, y ha descartado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, deba implicarse directamente en la negociación con los sindicatos.

Sobre la consulta de los Juegos Olímpicos, el portavoz de Junts espera que el Parlament avale el acuerdo del Govern para que Aragonès pueda convocar consultas en territorios supramunicipales, y ha apostado por "la participación de las nueve comarcas", entre las que están el Ripollés, el Bergadà y el Solsonés, pese a que el Govern no prevé incluirlas en la consulta.