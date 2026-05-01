Junts critica el "afán recaudatorio" de los gobiernos socialistas y pide reducir la presión fiscal

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Junts ha criticado el "afán recaudatorio", tanto del Govern como del Gobierno, y ha pedido reducir la presión fiscal sobre trabajadores y empresas con motivo de la celebración del Día del Trabajador este viernes 1 de Mayo.

En un manifiesto difundido por la formación liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, critican que con la presión fiscal "ahogan" la capacidad de ahorro e inversión de los catalanes y esto recorta el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras.

En este sentido, señalan al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por impulsar "políticas erróneas que frenan el dinamismo que necesita hoy el mercado laboral" y señalan que, a causa de su gestión, profesores, médicos y agricultores han tenido que llevar sus reivindicaciones a las calles.

Así, reivindican que este es un momento oportuno para "reivindicar la necesaria evolución" del modelo económico hacia nuevos paradigmas intensivos en conocimiento, valor añadido, uso generalizado de la tecnología, ocupación de nivel, estable y con salarios propios.

Por ello, piden un salario mínimo propio para Catalunya y exigen que el dinero que se produce en Catalunya se quede en el territorio: "Reiteramos que solo podremos disponer libremente de nuestros recursos con la independencia".