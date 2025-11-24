Junts critica que la AN mantenga el juicio a Pujol: "Pasará a la historia como un gran presidente"

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha tachado de intolerable que la Audiencia Nacional haya decidido este lunes mantener el juicio al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, que ha asegurado que "pasará a la historia como un gran presidente digan lo que digan ahora los tribunales españoles".

"Hay una persecución política al legado del presidente Pujol. Es una persecución política por lo que ha representado. Este juicio llega muy tarde, 10 años de instrucción son demasiados por un caso de estas características", ha sostenido en rueda de prensa.

Ha afirmado que el expresidente catalán no llega en condiciones de salud razonables para poderse defender con garantías, y considera que ha habido "la intención de alargar la sospecha sobre Pujol durante mucho tiempo para facilitar una instrumentalización política" del caso.

Ha reivindicado la obra de Pujol, alegando que fue el artífice de la recuperación del autogobierno catalán y de las instituciones catalanes después del franquismo: "La Catalunya de hoy no se entendería sin la obra del presidente Pujol".

GARCÍA ORTIZ

Sobre la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, ha señalado que "es una prueba más de la debilidad de Pedro Sánchez, cada vez más acorralado por una justicia claramente politizada, con una cúpula judicial dispuesta a usar su poder para modificar la voluntad democrática de los ciudadanos".

Tras asegurar que no les sorprendió la decisión del Tribunal Supremo, ha recalcado que el independentismo aún sufre "las consecuencias de una sentencia del Supremo que mantiene a dirigentes políticos inhabilitados y otros en el exilio".

"España vive un golpe de estado togado de su cúpula judicial", ha lamentado Rius, que celebra que el PSOE se sume a las críticas al poder judicial pese a consideran que llegan tarde.

Y es que, ha recordado, el PSOE pactó con el PP la reforma del poder judicial, por lo que considera que es es corresponsable de la situación actual: "Hicieron grande el monstruo y ahora les está devorando", ha zanjado.