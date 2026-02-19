Junts critica a Collboni por no culminar la cesión de la sede de Correos en Laietana desde 2020

Archivo - Fachada del Edificio de Correos en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha criticado al alcalde, Jaume Collboni, por no culminar la cesión por parte del Gobierno de la sede de Correos situada en la Via Laietana desde su anuncio en 2020, cuando él era primer teniente de alcalde.

En un comunicado de la formación, ha señalado que las obras de la Via Laietana incluían recuperar los 30.000 metros cuadrados del edificio sede para convertirlo en equipamientos municipales: "Ya hace más de 5 años del anuncio y aquí solo ha pasado el tiempo".

Ha lamentado que Correos sigue "tramitando cartas y paquetes en un gran edificio infrautilizado" pese a las intenciones del consistorio de crear un polo de actividad económica y empresarial, centrado en la innovación y la economía, que crease 1.500 puestos de trabajo.

"Lo ocurrido en todo este tiempo confirma los engaños e incumplimientos de los socialistas, y que ya son marca de la casa", ha afirmado Martí, en referencia al Gobierno, que ha afirmado que cede propiedades a municipios de toda España menos de Catalunya.

De este modo, ha instado a Collboni a que "levante la voz y se atreva a pedir al Gobierno del PSOE el cumplimiento de los acuerdos y la cesión del edificio" para reformarlo y poner en marcha el proyecto prometido en vez de priorizar las siglas de su partido.