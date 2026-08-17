Junts critica que "no se ha destapado la verdad" del 17A y pide modificar la ley de secretos

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente del Parlament, Josep Rull, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y familiares de las víctimas, durante el homenaje a las víctimas del atentado del 17A - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts en el Congreso, Pilar Calvo, ha criticado que "todavía no se ha destapado la vedad de todo lo que pasó alrededor de los atentados" de Barcelona y de Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017, y ha pedido modificar la ley de secretos para que en casos así prevalga el derecho a la verdad ante la información clasificada.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este lunes tras el acto institucional de conmemoración de los 9 años del 17A en Barcelona, donde ha defendido que de prevalecer el derecho a la verdad se habría permitido que antes del juicio "se hubiera sabido, por ejemplo, esta relación del imán Es Satty como colaborador, como confidente, del CNI".

"También pedimos que haya una revisión de las indemnizaciones de las víctimas para entender cuáles eran las situaciones que se vivieron en aquel momento", ha concluido.