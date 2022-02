Junts defiende a Borràs y llama a la autocrítica para "rehacer la unidad independentista"

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha defendido este lunes la actuación y disposición de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el caso de la retirada del escaño del ya exdiputado de la CUP Pau Juvillà, y ha llamado a la autocrítica para "rehacer la unidad independentista".

"Ahora toca aprender las lecciones de lo sucedido y hacer autocrítica en relación a una unidad que no es tan fuerte como querríamos. Sin unidad, lealtad y sin rehacer las confianzas mutuas cuesta mucho, y no podremos afrontar ni las actuaciones represivas del Estado contra miembros del independentismo", ha sostenido en rueda de prensa, destacando que por parte de Junts hacen la autocrítica que les corresponde.

Según Artadi, la unidad independentista se rompe "a cada acción represiva del Estado y es motivo de más divisiones internas, desconfianzas y problemas", por lo que ve necesario rehacerla para poder afrontar esta y otras situaciones que puedan llegar.

"Hay que huir de acciones partidistas, utilitaristas e individuales, y hay que buscar una estrategia colectiva", ha reclamado la dirigente de Junts, que ha pedido más espacios de confianza para hacer posible una reflexión conjunta del movimiento independentista.

"TRAYECTORIA DIFERENTE"

Pese a lamentar la resolución del caso Juvillà y admitir que no ha terminado como querría el independentismo, ha reivindicado que "toda la trayectoria que se lleva a cabo es diferente porque se buscaba un resultado diferente" que no acabara con la retirada del acta del diputado 'cupaire'.

"No lo hemos podido conseguir porque la estrategia que ponemos sobre la mesa no sale adelante y no logramos que se sume todo el mundo", ha lamentado Artadi, que cree que ERC y la CUP deben explicar porque no lo hicieron.

Pese a reconocer que el caso Juvillà tiene paralelismos por cómo termina con el de la retirada del acta del expresidente de la Generalitat Quim Torra cuando el Parlament lo presidía Roger Torrent, cree que "toda la actuación, voluntad y disposición" de Borràs ha sido diferente.

También ha asegurado que, en el caso del escaño de Torra, hubieran celebrado que Torrent hiciera al independentismo "una propuesta unitaria, colectiva y compartida".

SECRETARIA GENERAL DEL PARLAMENT

Al preguntársele si pedirán el cese de la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, por aplicar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), Artadi ha dejado claro que no piden su dimisión.

También ha asegurado que desconocen qué hizo cada funcionario pero sí tienen constancia de la "amenaza directa" que reciben de la JEC.