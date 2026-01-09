Junts enmendará a la totalidad la nueva financiación para "transitar" hacia el concierto

El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà, ha anunciado este viernes que presentarán una enmienda a la totalidad a la nueva financiación con un texto alternativo que permita "transitar" hacia un modelo de concierto económico.

"O tienes un régimen común o un modelo singular. Singular y común no es compatible. Lo que planteamos es una enmienda a la totalidad constructiva en que el texto alternativo sea transitar hacia el modelo de concierto económico", ha explicado en rueda de prensa tras la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ha instado a los republicanos a reconducir el modelo pactado con los socialistas para lograr el concierto, "el modelo que ERC sometió a votación a sus bases y que con Junts han votado en el Parlament hasta en 4 ocasiones"

(HABRÁ AMPLIACIÓN)