Junqueras afirma que quien se oponga a la financiación hará que Hacienda se "quede" los recursos

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que quien se oponga y vote en contra del nuevo modelo de financiación "estará decidiendo que estos recursos se los quede el Ministerio de Hacienda", y ha destacado que en el caso de Catalunya serán 4.700 millones de euros.

En rueda de prensa este viernes en la sede del partido, ha defendido la necesidad de renovar un modelo caducado desde hace 14 años, y ha sostenido que "resulta especialmente sorprendente que la única fuerza política que se ha tomado en serio esta cuestión ha sido ERC".

"Si alguien quiere estar en contra de una mayor dotación para sus hospitales y sus escuelas, puede estar en contra, pero es un error", y ha defendido que quien mejor defiende los derechos de la ciudadanía es quien, como ERC, hace todo lo posible para lograr este mayor dotación, textualmente.

"BUENO PARA TODOS"

Al ser preguntado por las críticas de Junts, el dirigente republicano ha respondido: "Valoro muy positivamente las opiniones de todos los partidos políticos, todos los portavoces, todos los dirigentes. Me parece muy bien que digan lo que crean oportuno, solo faltaría. Al mismo tiempo, creo que también tengo la obligación, el deber y el derecho de recordar que este modelo no es malo para nadie, que es bueno para todos".

Junqueras ha defendido que la ordinalidad no es "un principio general en el modelo" y no será así para todas las comunidades autónomas, ya que considera que eso es inaplicable, pero ha subrayado que sí que se cumplirá en el caso de Catalunya.

"AQUÍ NO SE ACABA NADA"

También ha sostenido que el acuerdo alcanzado con el Gobierno "es importante, pero aquí no se acaba nada", y ha señalado que queda trabajo por delante, ya que se debe convertir el pacto en un texto legal que debe aprobarse en el Congreso, tras lo que ha añadido que harán todo lo posible para que así sea.

"Seguiremos haciendo el trabajo, si nos acompaña mucha gente, mejor. Si no nos acompañan, como ha pasado desgraciadamente demasiadas veces, pues lo deberemos hacer en solitario una vez más", tras lo que ha apelado al conjunto de las fuerzas políticas y a los agentes económicos y sociales a trabajar conjuntamente por la aprobación de esta ley.

El dirigente republicano ha sostenido que explicarán "con tantas conversaciones, llamadas telefónicas y mensajes como haga falta al conjunto de las fuerzas políticas que deben hacer posible esta aprobación", y ha expresado su máximo respeto a todas ellas y a lo que decidan.

IRPF Y CONSORCIO DE INVERSIONES

Ha señalado que aún queda pendiente que se cumpla lo pactado para que Catalunya recaude el 100% del IRPF: "Se debe desencallar, no hay ningún motivo para que no se desencalle. Si hay provincias que pueden recaudar todos los impuestos, es evidente que Catalunya también puede recaudar el IRPF".

El dirigente republicano ha detallado que mientras no se cumpla el acuerdo para que Catalunya recaude el 100% del IRPF y si se aprueba este nuevo sistema de financiación, la Generalitat podrá disponer del 55% del IRPF para prestar servicios públicos.

También ha explicado que les ha transmitido, tanto este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como este viernes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con quienes se ha reunido por separado, la idea de que ERC no negociará los Presupuestos hasta que no se cumpla lo acordado para la recaudación del 100% del IRPF.

Preguntado por si ERC tiene una previsión temporal para que se desencalle el tema de la recaudación del IRPF, Junqueras ha respondido que espera que sea "lo antes posible, sin dilaciones innecesarias", aunque ha señalado que no pondrán líneas rojas ni lanzarán ultimátums porque considera que no son útiles, sino que entorpecen la negociación.

Otro de los temas que queda pendiente de concretar es el consorcio de inversiones, por el que los recursos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no ejecutados pasarían a estar en manos de este ente, en el que "el Govern de Catalunya tendrá un papel absolutamente determinante", ha señalado Junqueras.