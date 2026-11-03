Junts, ERC, Comuns y CUP impulsan en el Parlament crear un cuerpo propio de Protecció Civil

Archivo - Un agente de Protecció Civil durante la explicación del nuevo centro Cecor de las Tres Xemeneies, en el Centre Cultural Albareda en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de ley para modificar la Ley de Protecció Civil de Catalunya para crear un cuerpo propio que permita reconocer la especificidad de sus profesionales y desarrollar su carrera profesional fuera del cuerpo general de funcionarios de la Generalitat.

En un comunicado conjunto de los cuatro grupos, explican que la iniciativa parte de la necesidad de dotar a Catalunya de una Protecció Civil "fuerte, especializada y preparada" para afrontar las emergencias actuales y futuras, especialmente en un contexto de emergencia climática.

"Nadie entendería que un país que ha vivido la Covid, diversas danas, grandes incendios forestales, nevadas y lluvias torrenciales se permita prescindir del conocimiento de los profesionales que preparan, planifican y coordinan la respuesta ante las emergencias", ha destacado el representante del cuerpo de Protecció Civil, Albert Perramon.

Para los grupos es fundamental la creación del cuerpo propio para retener el talento y preservar el conocimiento especializado de los profesionales, que tienen formación, competencias técnicas y experiencia específica en prevención, planificación y gestión de emergencias.

La diputada de Junts Irene Negre ha defendido que esta iniciativa la debería haber impulsado el Govern porque considera que estos profesionales son una pieza clave, lo que también ha destacado la diputado de ERC Laia Cañigueral, que cree que no pueden permitirse formar talento y perderlo cuando, a su juicio, más los necesitan.

El diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha asegurado que es una necesidad disponer de un cuerpo propio de Protecció Civil, además de remarcar la deuda histórica que supone su reconocimiento, y el de la CUP Xavier Pellicer ve "una muestra de inconsciencia por parte del Govern del PSC no haber resuelto la problemática que podría suponer, en los próximos meses, la pérdida de puestos de trabajo de personal con experiencia".