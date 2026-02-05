Junts, ERC, Comuns y CUP piden a la Síndica de Greuges investigar posibles maltratos en la 'mili'

Archivo - La sede de la sindicatura de Greuges en paseo Lluís Companys 7, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado este jueves en el Parlament una propuesta de resolución en la que piden que la Síndica de Greuges de Catalunya investigue de oficio los supuestos casos de "vejaciones, maltratos, agresiones y muertes de numerosos jóvenes" en el servicio militar obligatorio a finales del siglo XX, informan en un comunicado conjunto.

En la exposición de motivos, señalan que en los últimos meses han aparecido testimonios que relatan este tipo de situaciones, que consideran que "no responden a episodios aislados", sino que forman parte de una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional, textualmente.

Por ello, piden a la Sindicatura iniciar una actuación de oficio sobre estos casos documentados, con una especial atención a los reclutas procedentes de Catalunya, además de que inste al Defensor del Pueblo a abrir una investigación "exhaustiva e independiente" a nivel estatal sobre estos hechos.

Creen que debe incluirse una recopilación de los suicidios, las muertes en circunstancias no esclarecidas y denuncias de abusos en ese periodo, así como un análisis sobre las posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares y sobre los mecanismos de control existentes.

Además, solicitan al Govern que, una vez se hayan acreditado los hechos, pida al Gobierno un reconocimiento público a las víctimas, mecanismos de "reparación moral, simbólica y económica" y acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para los afectados y para sus familiares.