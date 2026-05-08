Junts exige explicaciones a Parlon y Niubó sobre la presunta infiltración de Mossos entre docentes

La secretaria de Organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, en el Parlament este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, ha exigido transparencia y explicaciones "inmediatas" sobre si la consellera de Interior, Núria Parlon, y la de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, tenían constancia de la posible infiltración de agentes de Mossos d'Esquadra en asambleas docentes.

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa en el Parlament, en la que ha lamentado que agentes de Mossos hayan presuntamente entrado en "asambleas docentes privadas, que eran para planificar acciones y movilizaciones".

"El Govern tiene que dar explicaciones claras. Tanto desde el departamento de Interior como desde el de Educación" y, concretamente, cree que Interior tiene que confirmar o desmentir si los agentes se infiltraron y, en caso afirmativo, quién conocía esta decisión dentro de los departamentos.

"Es incompatible con la noción de democracia y libertad sindical. Atacan el derecho de poder reunirse con libertad"; recuerda que en las últimas horas han registrado una batería de preguntas a los departamentos sobre esta cuestión e insiste en la comparecencia en el Parlament de ambas conselleras, y aceptarán la comparecencia del resto de órganos vinculados, en referencia a Mossos.

Preguntada por las declaraciones de Illa de este viernes donde aseguraba que desconocía la presunta infiltración de Mossos, Toronjo dice que esto "evidencia un claro descontrol del Govern sobre lo que está pasando en el ámbito educativo y de Interior", y remarca que deben aclarar estas responsabilidades y hechos.