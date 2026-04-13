Junts exige a Urtasun que rechace el traslado de las pinturas de Sijena como con el Guernica

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha exigido este lunes al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se posicione en contra del traslado de las pinturas murales de Sijena "con la misma contundencia que lo ha hecho respecto al Guernica de Picasso".

"Si sigue defendiendo el traslado, lo único que se demostrará es que hay una doble vara de medir sobre el traslado de obra. Si están en Madrid no se tocan, si están en Barcelona se pueden tocar. Todo es en base sólo a criterios políticos", ha lamentado en rueda de prensa.

Todo ello después de calificar de "barbaridad" que la magistrada jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, Rocío Pilar Vargas, haya determinado que las pinturas deben ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original en un plazo de 56 semanas.

También ha constatado que técnicos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y expertos internacionales se han posicionado en contra de dicho traslado.

Sobre que el Congreso debata el martes la iniciativa de Junts de prohibir el burka y el niqab, que pide también la cesión de competencias en seguridad a Catalunya, Rius ha evitado vaticinar la posición que adoptará el PSOE.