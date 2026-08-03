Junts se incorpora al Partido Demócrata Europeo para reforzar su "proyección internacional"

Archivo - El líder de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa tras una reunión con miembros del partido, a 17 de enero de 2025, en Bruselas (Bélgica) - Junts / Nùria Martínez - Archivo

BARCELONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Junts per Catalnya se ha incorporado oficialmente al Partido Demócrata Europeo (PDE) con el objetivo de reforzar su "proyección internacional y su capacidad de incidencia en los debates que marcarán el futuro de la Unión Europea".

Así lo han anunciado este lunes en un comunicado, en el que el partido independentista ha expresado su compromiso por una UE "más democrática, federal y respetuosa con la diversidad nacional, cultural y lingüística".

También han destacado la apuesta del PDE por una Europa "construida sobre la integración europea, el federalismo y el respeto hacia la diversidad territorial", así como su defensa de las decisiones judiciales dentro de la UE.

En este sentido, han reivindicado la vigencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 16 de julio en la que avala que la Ley de Amnistía debe ser "aplicada de acuerdo con los principios del Estado de derecho".

En el mismo comunicado afirman que el PDE ha afirmado que Junts per Catalunya representa una "idea central" del proyecto europeo: que en una UE fuerte las naciones y territorios que la integran no son incompatibles, sino aliados.