Junts llevará la deflactación del IRPF a rentas bajas en el próximo pleno del Parlament

Archivo - Los diputados de Junts, Mònica Sales (i) y Salvador Vergés (c), durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Junts llevará al próximo pleno del Parlament la petición de que el proyecto de Presupuestos de 2026 incluya la deflactación de los tramos autonómicos del IRPF y la actualización de los mínimos "para neutralizar el efecto de la inflación y reducir la carga fiscal de las rentas más bajas".

Así se recoge en una moción de Junts subsiguiente a la interpelación al Govern sobre la situación del mercado de trabajo, que se debatirá en el pleno previsto a mediados de abril.

Más allá de esta moción, Junts avanzó recientemente que registrarán una proposición de ley con las medidas que plantearon al Govern para afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, entre las cuales la petición de rebajar el IRPF a rentas bajas y medianas.

En la moción, también reclaman aplicar, en el tramo autonómico del IRPF, a los contribuyentes perceptores de pensiones, los mismos tipos marginales que los que corresponden al tramo estatal, e impulsar un 'paquete fiscal joven' que incorpore un programa de exención y bonificación progresiva de dicho tramo para jóvenes menores de 35 años.

OTROS PUNTOS

Otro punto aboga por establecer un complemento autonómico para las pensiones de viudedad y para las pensiones del régimen especial de trabajadores autónomos con importes inferiores al umbral de referencia, e impulsar la plena compatibilidad entre la percepción de pensiones contributivas y el ejercicio de una actividad profesional, "eliminando restricciones y penalizaciones" para fomentar el envejecimiento activo.

También instan al Govern a elaborar un estudio para evaluar la transformación del modelo de gestión de las políticas de empleo a un sistema mixto con participación de actores públicos y privados, y solicitan el impulso de una ley del aprendiz que regule y promueva la formación en el seno de las empresas.

Además, el Parlament emplaza a la Generalitat a negociar con el Gobierno el traspaso de la gestión de las políticas pasivas de empleo para integrarlas con las políticas activas en Catalunya así como las competencias en materia de Seguridad Social para poder "gestionar las pensiones de los catalanes ante el incremento del coste de la vida en Catalunya".

Y también piden el traspaso "de la deuda histórica en materia de pensiones con Catalunya" y que el Parlament exprese la necesidad de crear una comisión de estudio para analizar las políticas necesarias para lograr la plena ocupación.