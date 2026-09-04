Junts mantiene que presentará una enmienda a la totalidad al nuevo modelo de financiación

Archivo - El diputado de Junts, Josep Maria Cruset, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). El Congreso se enfrenta hoy, entre otros asuntos, al primer debate y votación del A - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha asegurado que mantienen la intención de presentar una enmienda a la totalidad en la Cámara baja a la propuesta del nuevo modelo de financiación que salga de la reunión de este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En declaraciones este viernes ante la Delegación de Hacienda de Tarragona, ha asegurado que Junts planteará un concierto económico y ha deseado que "los partidos políticos catalanes, los diputados de ERC, de los Comuns y de los socialistas le den apoyo".

Cruset ha sostenido que la propuesta del CPFF "certificará, confirmará que no hay un sistema de financiación singular ni llave de la caja para Catalunya", y ha tachado de 'café para todos' la iniciativa pactada entre socialistas y republicanos.

"Se propone un sistema de financiación que sea de aplicación durante los próximos 20 años y, por tanto, evidencia que es un problema porque ya es claramente insuficiente para las necesidades económicas de la Catalunya actual", ha subrayado.

Ha señalado que la propuesta nace sin el apoyo parlamentario suficiente para prosperar, por lo que la ha tachado de "brindis al sol".