Junts no apoyará la Ley de Vivienda y pide a Aragonès defender "el poco autogobierno" que le dejan

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha rechazado este lunes apoyar la Ley de Vivienda y ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, defender "un mínimo del poco autogobierno que le están dejando porque, a cada ley que aprueba el Consejo de Ministros, Catalunya pierde competencias y recursos".

"Pedimos que se hagan menos leyes y nos den más recursos. El Govern debe hacerse respetar y aprender a decir no", ha subrayado en rueda de prensa, que ha reclamado más margen para seguir negociando y ha añadido que tendrían más fuerza si contaran con el apoyo de todos los diputados independentistas en el Congreso.

Tras reivindicar la Ley del derecho a la vivienda catalana, ha asegurado que la norma que se está tramitando en el Congreso invade competencias de la Generalitat, por lo que "se ha perdido una oportunidad para hacer una buena ley".

"Nunca tendremos una buena ley para Catalunya mientras se legisle desde Madrid, y mientras se ceda en casi todo. Se ha legislado en clave española, regionalista y electoral", ha lamentado.

Y es que, según Nogueras, la Ley de Vivienda "no respeta las competencias de Catalunya, no soluciona los problemas de acceso a la vivienda social y no va acompañada de recursos".

"¿Quién pagará todos los anuncios que ha hecho Pedro Sánchez sobre las 50.000 viviendas?", ha preguntado Nogueras, que también cree que la norma incrementa la inseguridad jurídica de los pequeños propietarios.

Además, cree que no se pude impulsar una ley sobre esta cuestión "para parecerte a Dinamarca con el sueldo medio" actual de España.