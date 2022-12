Junts no apoyará el Presupuesto de Colau y Collboni: "No es nuestro modelo de ciudad"

Las cuentas se someterán a votación este viernes tras pasar por la comisión extraordinaria el miércoles

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado en rueda de prensa este lunes que no dará sus votos a los Presupuestos municipales del Gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni: "No son nuestros presupuestos porque este no es nuestro modelo de ciudad", ha dicho la presidenta del grupo, Neus Munté.

Munté ha acusado a ERC de ser un "apéndice de comuns y socialistas" ante la previsión de que la formación republicana facilite la aprobación del proyecto de Presupuestos municipal, que desde Junts han definido como unos presupuestos de las 'supermanzanas', de Via Laietana y del tranvía.

El portavoz de Junts en el consistorio, Jordi Martí, ha reiterado que el previsible, según él, apoyo de ERC "tampoco es ninguna novedad", al considerar que ha sido el socio preferente del Gobierno municipal durante todo el mandato, y ha reivindicado el modelo de Junts como el alternativo.

En este sentido, Junts había presentado alegaciones en la línea de sus prioridades en Barcelona: "No estamos sacando de la chistera ningún conejo", ha valorado Martí sobre sus alegatos al proyecto relacionados con la reforma de la Rambla o con medidas para vecinos y comerciantes afectados por las obras, entre otros.

LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

El Gobierno de Colau quiere aprobar el proyecto presupuestario para 2023 como tarde en el pleno de este viernes, tras pasar el trámite de la comisión extraordinaria que se celebrará este miércoles.

Tanto primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), como el concejal de Presidencia y Presupuestos, Jordi Martí (BComú), aseguraron el pasado viernes que "las conversaciones con ERC avanzan muy bien" y que el Gobierno municipal ha aceptado todas las propuestas de los republicanos.

De hecho, Collboni sugirió a la formación liderada por Ernest Maragall un intercambio de apoyos entre los Presupuestos municipales y los de la Generalitat, instando a ERC a crear "un marco positivo" para que el PSC vote las cuentas del Govern.

Sin embargo, el concejal de ERC Jordi Castellana --responsable de los asuntos económicos en el grupo municipal-- insiste en desvincular ambas cuentas y, sin haberse posicionado, avisó de que "todas las puertas están abiertas" a falta de concretar con el Gobierno municipal medidas efectivas en un contexto de inflación para familias, pymes y autónomos.

EL RESTO DE LA OPOSICIÓN

En cuanto al resto de grupos de la oposición, fuentes de Cs han detallado a Europa Press que esperan respuesta a las alegaciones presentadas, y que mantendrán una última reunión con el Gobierno municipal este martes antes de definir su voto.

Por su parte, fuentes del PP han explicado a Europa Press que su voto será en contra y que no han mantenido conversaciones con el Gobierno municipal, a pesar de presentar 153 alegaciones.**Valents prevé posicionar su voto en el pleno, aunque fuentes de la formación sostienen que han presentado alegaciones y que no se han reunido con el Gobierno de Colau y Collboni.