Junts per Barcelona pide a Collboni un plan alternativo ante los "refugios climáticos cerrados"

Archivo - Varias personas sentadas en una terraza en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts per Barcelona, Neus Munté, ha exigido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un plan alternativo urgente ante los "refugios climáticos cerrados" este mes de agosto, sobre todo en aquellos barrios donde la oferta de ocio infantil es limitada.

Munté ha acusado a Collboni de mentir cuando el año pasado prometió que "todo el mundo tendría un refugio climático a 10 minutos de su casa", tras asegurar que muchos de estos permanecen cerrados durante el mes de agosto, ha informado el partido en un comunicado este martes.

La representante de Junts se ha referido a la huelga de bibliotecas, pues son 53 de todos los refugios climáticos que hay en Barcelona: "Son de los pocos equipamientos que ofrecen una visión no adultocéntrica, accesible para niños y personas mayores. Collboni no ha presentado ningún plan alternativo ante esto".

Por otro lado, ha recalcado que muchos de los espacios que aparecen en la lista oficial de refugios climáticos "no son adecuados para las familias", pues entre ellos figuran recepciones de hospitales, espacios de culto o vestíbulos de edificios institucionales.

Junts ha presentado diversas preguntas y propuestas al gobierno municipal, como que se informe de las 55 actividades previstas en las 40 bibliotecas abiertas durante el verano o cómo afectará la huelga de trabajadores en estas, además de preguntas relacionadas con el proyecto 'Juguem a les Places', que promueve el espacio público para el desarrollo de niños y adolescentes.