Junts pide celebrar un monográfico en el Parlament sobre "la crisis del ascensor social"

Archivo - El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha registrado este viernes la petición de celebrar un pleno monográfico en el Parlament para abordar "la crisis del ascensor social".

"Muchos catalanes tienen problemas para llegar a finales de mes y también ven como sus hijos serán más pobres que ellos, justo lo contrario de lo que había pasado hasta ahora. El ascensor social se ha estropeado", ha señalado en un comunicado el presidente parlamentario de Junts, Albert Batet.

En su opinión, los datos macroeconómicos y el relato del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "no cuadran con el día a día de muchos catalanes", y ello considera que provoca que mucha gente tenga dificultades para pagar la vivienda o hacer la compra.

El partido defiende la necesidad de que haya un salario mínimo catalán, adaptado al coste de la vida; pensiones dignas, en base al IPC, y reducir la presión fiscal a la clase media trabajadora.

"Se necesita una economía fuerte para garantizar un estado del bienestar fuerte en Catalunya", ha zanjado.