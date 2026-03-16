Junts pide a Collboni un escudo económico y social por el "impacto de la crisis energética"

Una gasolinera en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona reclamará al alcalde, Jaume Collboni, un escudo económico y social para proteger a las familias y el tejido económico de la ciudad frente al "impacto de la crisis energética internacional por la guerra en Irán".

En un comunicado este lunes, el grupo ha explicado que el portavoz Damià Calvet defenderá la propuesta en la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles en la que propondrán un paquete de medidas fiscales y ayudas municipales con este objetivo.

"Desde el inicio del conflicto, los precios de la gasolina han subido una media de 30 céntimos. Ante esta situación, las ciudades deben ejercer un papel activo para proteger el poder adquisitivo de las familias, garantizar la cohesión social y reforzar el tejido económico local", ha sostenido Calvet.