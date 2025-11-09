Junts pide a Collboni un "plan de refuerzo policial" en el barrio del Fort Pienc de Barcelona

Archivo - El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí (Archivo) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha exigido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un "plan de refuerzo policial, atención social y más limpieza" para abordar lo que consideran problemas de seguridad y convivencia en el barrio del Fort Pienc.

El líder de Junts en el consistorio, Jordi Martí, ha reclamado la convocatoria de un Consejo de Seguridad del Eixample en este barrio para dar voz a los vecinos y ha afirmado que es el Ayuntamiento el que tiene la responsabilidad de velar "por la seguridad ciudadana y el mantenimiento del espacio público", informa la formación en un comunicado este domingo.

Martí defenderá esta semana una proposición referente a este asunto y ha expuesto que las principales asociaciones vecinales del barrio han presentado un manifiesto "denunciando esta situación", y ha recordado que en esta zona hay una residencia para gente mayor, una escuela, una bilbioteca, un mercado y un centro cívico.

Así, el grupo exige reforzar la presencia policial para "prevenir la venta de droga y las peleas" y la intensificación de la atención y acompañamiento a personas que, dice, pernoctan en la zona.

También insta al consistorio a aumentar la frecuencia de limpieza y recogida de residuos y a "diferenciar la necesaria respuesta policial a la problemática delincuencial, de un imprescindible abordaje que comporte el refuerzo de la intervención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona".