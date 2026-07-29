Junts pide una comisión de investigación en el Parlament por el "escándalo" de Pisa

Archivo - La diputada de Junts Mónica Sales durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado este miércoles que registrarán una solicitud para crear una comisión de investigación en la Cámara catalana sobre el "escándalo" de las pruebas Pisa.

"Después de ocultarlo durante cuatro meses y del rechazo del presidente Salvador Illa a comparecer, es evidente que el Ejecutivo está ocultando los motivos de este fiasco", ha sostenido en un comunicado, donde considera que es imposible que el Govern no sepa que pasó tras la investigación interna que abrió.

Por ello, ve imprescindible que el Parlament asuma investigue qué pasó, quién lo sabía, quién decidió no explicarlo y aclarar el motivo por el que el Govern "se mantuvo en silencio durante 4 meses".

"El Parlament debe ejercer la fiscalización del Govern para llegar al fondo de la cuestión y exigir todas las responsabilidades que toquen, a todos los niveles", ha subrayado.

Para Sales, la comisión deberá analizar todo el proceso de preparación, realización y supervisión de las pruebas, las actuaciones del departamento de Educación, la investigación interna impulsada por el Govern y las decisiones adoptadas para "ocultar los hechos hasta que trascendieron públicamente".