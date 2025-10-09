Junts pide al Parlament reconocer el derecho a existir del Estado de Israel y el de Palestina

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Junts propondrá en la próxima Junta de Portavoces del Parlament una propuesta de declaración para reafirmar el compromiso de la Cámara con el derecho a la existencia del Estado de Israel y con el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

"En este sentido, considera necesario el reconocimiento del conjunto del mundo árabe, y concretamente de Hamás, del Estado de Israel, a la vez que también considera necesario un reconocimiento unánime del Estado palestino y, concretamente, por parte del Estado de Israel", añade el texto.

Bajo el título de 'Declaración del Parlament en favor del plan de paz que debe poner fin a la guerra de Gaza', el texto quiere que se reconozca a todos los actores que lo han hecho posible: los intermediarios -Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía-- y, de forma destacada, las autoridades de Israel y Palestina.

También apelan a la estricta aplicación del derecho internacional humanitario "que debe permitir socorrer a la población civil que ha sufrido los efectos de este conflicto que se ha alargado durante dos años".

En el texto destacan el papel jugado por la administración de Estados Unidos en lo que, a su juicio, es "el primer paso hacia una paz sólida y duradera entre Israel y Palestina, con el apoyo de una inmensa mayoría de los actores de la escena internacional".