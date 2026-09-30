Junts pide al Parlament reprobar a Illa: "Es el peor presidente que ha tenido la Catalunya moderna"

La presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales, durante la celebración del Debate de Política General en el Parlament de Catalunya, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado que presentarán una propuesta de resolución en el Debate de Política General para pedir la reprobación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque "es el peor presidente que ha tenido la Catalunya moderna".

"Catalunya no había tenido nunca un presidente tan incapaz de gobernarla y tan poco dispuesto a defenderla. La historia juzgará muy duramente su presidencia", ha resaltado este miércoles en la segunda sesión del Debate de Política General en la Cámara catalana.

Para Sales, Illa no ha sabido gobernar Catalunya ni defenderla, por lo que "no ha estado a la altura de la institución y no es digno del cargo" que ostenta, además de acusarle de ser sumiso y de no querer incomodar al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Está hundiendo a Catalunya, se está cargando el país", ha sostenido la portavoz parlamentaria de Junts, tras criticar la gestión que el Govern ha hecho de Renfe, de las infraestructuras, educación, sanidad y vivienda, entre otras cuestiones.

LLAMAMIENTO A ERC Y COMUNS

Tras admitir que una propuesta de resolución para pedir la reprobación del presidente de la Generalitat es excepcional porque es la primera vez que pasa, ha explicado que esto significa pedir al Parlament que se posicione sobre su manera de gobernar, especialmente a ERC y Comuns.

"Ahora ERC y los Comuns tienen una oportunidad para rectificar, y más ahora que gesticulan contra usted pero cuando los necesita siempre están. Con esta resolución no valdrán las excusas, sólo los votos. Sí a la reprobación o no. ERC y Comuns, les invitamos a sumarse", ha apuntado.

Para Sales, es difícil acumular "tanta incompetencia en tan poco tiempo" en el Govern al constatar las protestas y reivindicaciones que ha habido en el último año de colectivos como el de los maestros y los médicos, por lo que ha acusado a Illa de tirar de propaganda con promesas a años vista y de vender eslóganes como el de 'El futuro ya es aquí': "¿Qué futuro quiere vender si el país se les deshace en las manos?".

También ha criticado al presidente de la Generalitat por aplicar el "retrovisor con la famosa década de parálisis y división" derivada del 'procés' cuando, a su juicio, es Illa el responsable de todo ello.