Junts plantea al Govern deflactar el IRPF en rentas bajas y medianas y suprimir Sucesiones

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau (2i), el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), la consellera de Economía, Alícia Romero (2d), el conseller de Acción Exterior y UE, Jaume Duch (i), y el secretario general de Empresa y - David Zorrakino - Europa Press

Vergés asegura que les han aceptado crear un grupo permanente de trabajo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS - 9

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha explicado que han planteado al Govern la deflactación del IRPF para las rentas bajas y medianas, sin acotar cifras, así como suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En rueda de prensa, ha concretado que son dos de las propuestas que han puesto sobre la mesa en la cumbre que el Govern ha celebrado este lunes con los partidos para abordar posibles medidas a llevar a cabo para afrontar las consecuencias de la guerra de Oriente Próximo.

También han propuesto reducir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de la primera vivienda e impulsar la rehabilitación energética así como otras medidas para ayudar el tejido productivo y al sector primario.

Otras de las iniciativas que exponen es establecer, con carácter de urgencia, una moratoria en la entrada en vigor de la tasa turística hasta octubre de este año y dar apoyo a la tramitación de una ley para un salario mínimo de referencia en Catalunya de 1.400 euros.

Más allá de buenas palabras, Vergés ha celebrado que el Govern haya aceptado la propuesta de su partido de crear un grupo permanente de trabajo aunque les ha sorprendido que no hayan puesto sobre la mesa "ninguna medida concreta" durante la cumbre.

"Nosotros hemos puesto 31 y pedimos al Govern que las estudie para conseguir que ningún autónomo ni empresa deba cerrar y que las familias puedan mantener su poder adquisitivo", ha zanjado.