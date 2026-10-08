Junts quiere que Nogueras, Madrenas, Cruset y Gavín repitan por Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida

Archivo - (I-D) Isidre Gavín, Marta Madrenas, Josep Maria Cruset y Míriam Nogueras - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junts se inclina por que Marta Madrenas, Josep Maria Cruset e Isidre Gavín repitan como candidatos del partido al Congreso por Girona, Tarragona y Lleida en las elecciones generales del 29 de noviembre, respectivamente, con Miriam Nogueras al frente de la lista por Barcelona.

Lo han explicado distintas fuentes consultadas por Europa Press a falta de dos semanas para que termine el plazo para presentar las listas al Congreso y Senado y a poco más de un mes para que empiece la campaña electoral.

Según el reglamento aprobado el martes por el Consell Nacional, el partido se abre a celebrar primarias en las 4 demarcaciones, y en caso de que haya sólo una persona se la proclamaría automáticamente como cabeza de lista.

En el caso del o la cabeza de lista por Barcelona, Junts propone que toda la militancia pueda votar para elegirlo, dejando claro que "tendrá también la consideración de cabeza de lista por Catalunya".

Y en Girona, Tarragona y Lleida, los cabezas de listas los podrán votar, de forma separada, las personas militantes de cada demarcación.

El reglamento también recoge que no es necesario ser militante de Junts para poder presentar una precandidatura, más allá de los requisitos políticos, éticos y organizativos que establezca la normativa interna del partido.

COMPOSICIÓN DE LAS CANDIDATURAS

Además, cada agrupación comarcal o de distrito, las veguerías, los ámbitos sectoriales, los espacios ideológicos y la JNC podrán proponer hasta 4 nombres (de personas militantes o no), de composición paritaria, para que puedan ser incluidas en las candidaturas al Congreso y al Senado de la circunscripción que corresponda.

Los cabezas de lista y la ejecutiva también podrán plantear nombres a la permanente del partido, y será la secretaria de Organización, Judith Toronjo, la que organizará y hará el seguimiento ordinario del proceso; ejecutará el acuerdo de convocatoria y desarrollará el calendario electoral; organizará el procedimiento de presentación de candidaturas y el cumplimiento de los requisitos que se exija.

También deberá garantizar la igualdad de trato y de acceso a los recursos comunes que el partido ponga a disposición de las candidatura y organizar la votación y el escrutinio, sin perjuicio de las competencias de supervisión y garantía de la Sindicatura Electoral.

APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN

Será el presidente del partido, Carles Puigdemont, el secretario general, Jordi Turull, y Toronjo los que, de acuerdo con los cabezas de lista y los presidentes de veguerías, harán una propuesta de candidaturas al Congreso y al Senado a la ejecutiva para aprobarlas y someterlas al Consell Nacional para su ratificación.

En el caso que se plantee participar en una coalición electoral con otros partidos, el acuerdo se deberá someter a la aprobación del Consell Nacional y, posteriormente, al conjunto de los militantes.