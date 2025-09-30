Junts reafirma la "vigencia" del 1-O para hacer efectiva la independencia en su 8 aniversario

Archivo - Un participante en la manifestación de la ANC por el segundo aniversario del 1O con un cartel lleva una urna del referéndum y una estelada, en Barcelona a 1 de octubre de 2019. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Junts ha reafirmado la "vigencia del mandato" del 1-O para hacer efectiva la independencia, en víspera de que se cumpla el 8 aniversario de la votación de 2017.

"El referéndum del 1-O sigue siendo la expresión más alta de la voluntad de ser de los catalanes y su mandato sigue plenamente vigente. 8 años después de su celebración, desde Junts reivindicamos su vigencia y reafirmamos nuestro compromiso en implementar su mandato", destacan en un manifiesto colgado en X recogido por Europa Press.

Después de constatar que 2,3 millones de personas votaron, defienden que el resultado del 1-O les obliga a mantenerse "fieles" con su objetivo.

Sin embargo, reprochan que la respuesta del Estado sigue siendo "represión, criminalización y negación de los derechos democráticos", además de asegurar que no hay normalización en Catalunya porque hay dirigentes independentistas del 1-O que siguen sin poder volver a Catalunya como el líder de Junts, Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

También lamentan que la Ley de Amnistía siga "encallada por la resistencia de una parte del poder judicial español a aplicar una ley aprobada democráticamente por los representantes de la soberanía popular".

"Vivimos un golpe de estado togado que impide la aplicación de la amnistía", añaden desde la formación.