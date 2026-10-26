Junts recibe a Toni Comín y Lluís Puig en su sede con aplausos y 'esteladas'

Los exconsellers de la Generalitat Lluís Puig (2i) y Toni Comín (2d) a su llegada a la sede de Junts, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata de la primera vez que ambos exconsellers vuelven a la sede de su partido tras aplicar
Los exconsellers de la Generalitat Lluís Puig (2i) y Toni Comín (2d) a su llegada a la sede de Junts, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata de la primera vez que ambos exconsellers vuelven a la sede de su partido tras aplicar - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: lunes, 26 octubre 2026 10:49
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BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de Junts han recibido este lunes a los exconsellers de la Generalitat Toni Comín y Lluís Puig en la sede del partido con aplausos y 'esteladas', y han desplegado una pancarta con el lema '¡Bienvenidos a casa!'.

Acompañados del secretario general de Junts, Jordi Turull; la secretaria de Organización, Judith Toronjo, y la hermana de Comín, Betona, se han fundido en abrazos y han saludado a muchos de los presentes.

Entre los que les esperaban estaba el presidente del Parlament, Josep Rull; la líder del partido en el Congreso, Miriam Nogueras; el portavoz de la formación, Josep Rius; el candidato a la alcaldía de Barcelona, Jordi Martí, y diputados en la Cámara catalana como Albert Batet, y en el Congreso, como Josep Maria Cruset y Pilar Calvo.

EJECUTIVA A PUERTA CERRADA

Después todos han entrado en la sede del partido para celebrar una ejecutiva a puerta cerrada, donde han aplaudido a Comín y Puig, además de expresar el deseo de que pronto puedan hacer lo mismo con el expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

Puig regresó a Catalunya el pasado miércoles mientras que Comín lo hizo el domingo con una excursión a pie (pese a que el jueves ya visitó Madrid para prometer la Constitución para poder ser eurodiputado), mientras que Puigdemont se prevé que vuelva pasadas las elecciones generales del 29 de noviembre.

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