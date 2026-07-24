Junts ve un "ataque a la propiedad privada" el acuerdo de Govern y Comuns para impulsar la VPO

Archivo - La secretaria de Organización de Junts, Judith Toronjo, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, ha calificado de "ataque a la propiedad privada" el acuerdo que han presentado este viernes el Govern y los Comuns para el impulso de la construcción de vivienda de protección oficial (VPO).

En una rueda de prensa este viernes desde el Parlament, Toronjo ha dicho que se necesita más vivienda protegida, pero que esta propuesta les parece, de entrada, una improvisación que prueba que el PSC "ha asumido plenamente las recetas de los Comuns" en vivienda.

Sin embargo, no ha concretado el sentido de su voto cuando la propuesta llegue a la Cámara: "Este texto no se ha compartido con el resto de grupos parlamentarios. Una dinámica que vemos a menudo en materia de vivienda, que debería ser precisamente una cuestión primordial para poder compartir con todas las fuerzas parlamentarias".

El acuerdo entre Govern y los Comuns prevé reconvertir oficinas y locales comerciales en VPO y para aumentar la edificabilidad de viviendas en desarrollos urbanísticos por consolidar, entre otras medidas, para sumar hasta 20.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos 4 años.

Toronjo ha recordado que su formación ya presentó una propuesta para la reconversión de locales vacíos, pero que son partidarios de hacerlo con incentivos fiscales y no como, según ella, pretenden hacer el Govern y los Comuns: "Nuestra propuesta no habla de obligatoriedad ni de ataque a la propiedad privada. No sabemos si estamos hablando de expropiaciones", ha sostenido.

A BASE DE "PARCHES"

La secretaria de organización ha criticado la política de vivienda del Govern en general, asegurando que se basa en ir poniendo parches: "Tres cambios normativos en menos de un mes", ha dicho, en referencia a las medidas incorporadas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, la propuesta para limitar la compra especulativa y la proposición de este viernes.

"Catalunya lleva años encadenando decretos, encadenando reformas, encadenando parches, sin ningún tipo de estrategia estable y sin evaluar, lo más importante, los resultados de las medidas impulsadas", y ha apostado por mayor estabilidad normativa, mayor seguridad jurídica y colaboración con todos los actores.