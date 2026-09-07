Junts ve insólito empezar el curso con una huelga: "No es mala suerte, es claramente mala gestión"

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, y el portavoz, Salvador Vergés, en una rueda de prensa en Guardiola de Berguedà (Barcelona) - JUNTS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha tildado de insólito que el curso escolar en Catalunya empiece con una huelga, y ha señalado al Govern por su gestión: "Terminó el curso en huelga y mañana el curso vuelve a empezar en huelga. Esto no es mala suerte, es claramente mala gestión".

En una rueda de prensa este lunes en la apertura de las jornadas de trabajo que celebra el grupo parlamentario en Guardiola de Berguedà (Barcelona), junto al portavoz del grupo, Salvador Vergés, ha criticado que durante el mes de agosto ni la consellera, Esther Niubó, ni el presidente, Salvador Illa, se hayan reunido con los sindicatos.

"No sabemos qué ha hecho [Niubó] durante este verano y tampoco sabemos ni entendemos por qué el presidente Illa no ha liderado la gestión de esta crisis desde el primer día", ha lamentado Sales, que se ha mostrado sorprendida de que Illa reclame un paréntesis a los sindicatos.

Sales ha sumado a estas críticas por la situación con los sindicatos las del error de las pruebas Pisa: "No basta con unas cabezas de turco y con pasar página", ha dicho, en referencia al cese de la secretaria general del Departament y al expediente abierto.

RELEVO EN LAS CONSELLERIES

Sales ha puesto deberes a Illa antes del debate de política general, a finales de septiembre: "El primero que tiene es que debe poner orden en sus filas con una remodelación profunda del Govern. Hay departamentos colapsados, hay consellers superados" y, en segundo lugar, ha criticado que es obediente a los intereses del PSOE por encima de los de Catalunya.

Ha dicho que debe tomar decisiones porque no puede llegar a ese debate en el Parlament "con los mismos consellers, con los mismos problemas y con la misma actitud de supeditación a Pedro Sánchez".

Vergés ha detallado algunas de las prioridades de su grupo para el próximo curso político y, además de la educación, ha citado las infraestructuras, especialmente Rodalies; la vivienda ante las "recetas absolutamente fracasadas" de los Comuns y el PSC; la seguridad; la fiscalidad; las inversiones estatales en Catalunya, y el catalán.

"PRUDENCIA" SOBRE EL RETORNO DE PUIGDEMONT

Preguntada por el posible retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, a Catalunya este curso político tras la eventual aplicación de la amnistía, ha llamado a la prudencia: "Es un tema que debe poder gestionar él", y se ha preguntado cómo es posible que no se le aplique la norma.

Ha añadido que son prudentes porque hace 9 años que luchan contra la represión y porque conocen "el ensañamiento de la justicia que, de manera subjetiva, interviene en este tema para impedir" que Puigdemont pueda ejercer su liderazgo desde Catalunya.

Puigdemont, que es diputado en el Parlament, no se ha conectado a las jornadas parlamentarias del grupo: "No se puede conectar a las jornadas por cuestión de agenda, pero, obviamente, está al tanto de lo que hacemos, de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer", ha explicado Sales.

"TRANSPARENCIA" CON EL CRIMEN DE MANRESA

Se ha pronunciado también sobre el crimen de Manresa (Barcelona), y ha pedido transparencia al ayuntamiento y a la Generalitat, deseando que de esta situación no la "aprovechen los extremos para generar una ola de temor" y sacar rédito político.

"Pedimos transparencia y que el Govern actúe con celeridad para que una situación como esta no vuelva a suceder, porque no podemos olvidar que hay un muerto", y ha transmitido su pésame a la familia y a los ciudadanos de Manresa.

LA SITUACIÓN EN CEUTA

Respecto a la situación en Ceuta, ha asegurado que se demuestra el "fracaso de la política migratoria del Estado español" y que el Gobierno actuó tarde y sin estar al nivel, y ha reiterado la petición de su partido de que Catalunya cuente con las competencias en inmigración, como acordaron para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y preguntada por si comparten las palabras del lehendakari, Imanol Pradales, señalando que si Sánchez no es capaz de encauzarla, el fin de la legislatura se va a precipitar de facto, ha respondido que Sánchez debe dar un paso al lado al estar "inhabilitado para continuar gobernando".

JORNADAS EN GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

El grupo parlamentario que preside Sales celebra este lunes y el martes unas jornadas de trabajo al inicio del curso parlamentario en Guardiola de Berguedà (Barcelona) para tratar la estrategia en el Parlament del grupo de cara al curso político.

También para preparar el Debate de Política General, que se celebrará en el Parlament los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, y el monográfico sobre educación que ha solicitado su grupo, que sirva para "recuperar la excelencia que siempre había tenido el sistema educativo catalán".