El jurado declara no culpable al acusado de matar a puñaladas a su vecino en Barcelona en 2019

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona ha emitido un veredicto de no culpabilidad contra el acusado de haber asesinado a su vecino en la capital catalana en 2019, según la sentencia dictada por el magistrado presidente del tribunal del jurado consultada por Europa Press.

La Fiscalía calificó los hechos de asesinato con alevosía y pidió para él una pena de 17 años de prisión, inhabilitación y que abonara una indemnización de 535.000 euros a la familia de la víctima por haber acabado con su vida tras acceder al interior de su domicilio durante la mañana del 16 de noviembre de 2019.

Sin embargo, los miembros del jurado consideran no probado que el acusado tuviera una deuda con su vecino, y tampoco que ese día accediera a su domicilio y lo atacara con la intención de acabar con su vida.

"El jurado popular ha alcanzado un veredicto de inculpabilidad por unanimidad al concluir que, si bien está probada la muerte violenta de la víctima, no existen pruebas suficientes ni concluyentes que vinculen al acusado con la autoría del crimen", recoge la sentencia.

Por todo ello, el magistrado presidente del tribunal de jurado ha absuelto al acusado, en una sentencia que no es firme y contra la que puede presentarse un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.