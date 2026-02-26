El jurado halla culpable al acusado de matar a su socio en un negocio de marihuana en Barcelona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado ha declarado culpable por unanimidad al acusado de matar a su socio en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) el 11 de mayo de 2020, con el que compartía negocios de una plantación de marihuana en la que sufrieron un robo y cuyo cadáver todavía no se ha encontrado.

Así lo han manifestado durante la lectura del veredicto este jueves en la Audiencia de Barcelona, en la que han considerado que el acusado fue la última persona que mantuvo contacto con la víctima, y los hechos sucedieron en "una hora no determinada" pero sí que fue a partir de las 11.00 horas, cuando ambos quedaron en una nave que tenían alquilada en Sant Andreu.

La víctima --como era habitual entre ambos para que le facilitara el acceso a la nave-- hizo una llamada perdida a las 11.01 al acusado, y este fue el último movimiento que realizó con su teléfono móvil.

En la celebración del juicio, Fiscalía y acusación particular sostuvieron que la víctima acudió a la nave tras descubrir que había sido su socio --el acusado-- quien, fingiendo un robo, se había quedado con la marihuana de ambos, que podría tener un valor de entre 70.000 y 80.000 euros.

En relación a su teléfono móvil, se ha tenido consideración que tras los hechos, la víctima recibió más de 500 notificaciones en su terminal que no atendió, si bien una de las familiares declaró en el juicio que siempre contestaba e iba con él a todas partes.

CONVERSACIONES RELEVANTES

En la lectura del veredicto, se ha considerado como hecho probado y "relevante" para la resolución del caso las conversaciones que se registraron en un chat encriptado que el acusado tenía con otros miembros de la red criminal dedicada al tráfico de marihuana.

Entre ellos, uno de los integrantes envió a otro un mensaje en el que aseguraba: "No veas con el amigo L., ha salido sicario", en referencia al acusado.

Además, en mensajes enviados el 15 de mayo otro integrante de la red criminal le dijo a otro sobre el acusado: "Siempre decía: yo mato a alguien y no me pongo ni colorado".

Otro de ellos aseguró ver dos armas de L. y munición en la nave: "Le ha pegado un tiro seguro ese zumbado", indica otro de los mensajes.

"NO MOSTRÓ EMPATÍA"

El jurado ha considerado relevante que el acusado, en su declaración el pasado 18 de febrero, "mostró frialdad, no mostró preocupación por saber dónde puede estar D. V. y tampoco mostró consideración, afecto o empatía hacia la víctima ni hacia la familia de la misma".

Además, ha tenido en cuenta que tampoco participara activamente en la búsqueda del desaparecido, teniendo en cuenta que disponía de recursos sobrados para ello.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal mantiene la petición de la pena que ya presentó en el escrito de conclusiones --15 años de prisión-- y la acusación particular también, si bien la defensa pide que se aplique la pena mínima alegando que el acusado "no buscó la actividad, se la encontró dada cuando D. V. vino a buscarlo".