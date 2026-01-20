Juristas defienden la mediación en el ICAB: "Es necesario cambiar la actitud de la ciudadanía"

Jornada que se ha celebrado este martes en la sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) con motivo del Día Europeo de la Mediación - ICAB

La presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación en España (GEMME España), Carme Guil, ha defendido el uso de la mediación como alternativa al sistema judicial que plantea la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial y ha dicho que "es necesario cambiar la actitud de la ciudadanía, que busca vencer, aplastar al otro, frente a buscar acuerdos".

Así lo ha expresado en la Jornada Europea de Mediación que se ha celebrado este martes en la sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) con motivo del Día Europeo de la Mediación, que se conmemora cada 21 de enero, en la que ha lamentado que la Ley de Eficiencia haya encontrado "muchos obstáculos" por una parte de la abogacía y de la judicatura.

Uno de los aspectos que incorpora esta ley es la obligatoriedad de intentar la mediación antes de iniciar ciertos procedimientos judiciales en casos de conflictos familiares, disputas civiles y conflictos laborales, y Guil ha señalado que los profesionales deben primar el interés del cliente frente al interés personal y a llevarlo ante una administración de justicia "insostenible y colapsada".

Ha añadido que desde GEMME llevan un año defendiendo que "el cambio es necesario", que lo que se busca es que la gente hable, que pueda ser escuchada antes de llevar las cosas ante un juez y que, aunque la ley pueda necesitar mejoras, incorpora un principio básico, en sus palabras, para que las personas puedan resolver sus propios conflictos con ayuda de un mediador.

CRISTINA VALLEJO

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha presentado los datos de las demandas interpuestas en el partido judicial de Barcelona el pasado año, asegurando que en el primer trimestre se presentaron 42.710; en el segundo trimestre --con la Ley 1/2025 ya en vigor--, se presentaron 29.585; en el tercero, 20.490, y en el cuarto 26.000, que suman casi las mismas que se interpusieron en 2024.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostiene que se ha registrado una reducción de un 30% en la interposición de las demandas en Catalunya, que en el caso del partido judicial de Barcelona "no aplica", ha explicado Vallejo, quien cree necesario analizar estos datos para hacer una valoración correcta de la aplicación de la ley.

La Presidenta de la Comissió de Mediació i ADR del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Marta Martínez i Gellida, ha instado a los abogados a dirigir a los clientes a la manera más fácil de resolver un conflicto, "que no siempre es una sentencia judicial", y a dejar los juzgados libres para solucionar con rapidez otros asuntos.

En este sentido, los ha animado a ser los gestores del conflicto, a resolverlos con las herramientas que los ADR les proporcionan y a dejar que "los jueces y juezas resuelvan los asuntos que realmente se necesitan".

GIMÉNEZ-SALINAS

Por su parte, la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha recordado que en los años 90 los jueces y abogados "no querían ni escuchar hablar de la mediación" y que la oposición era total, hasta el punto en el que en una conferencia sobre la materia le dijeron que en España eso no se haría nunca.

"La ley la tenemos, y no la teníamos", ha celebrado Giménez-Salinas, quien ha subrayado la incorporación de la justicia restaurativa, y ha puesto en valor la voluntad de las personas para cambiar las cosas, poniendo como ejemplo que la Sindicatura de Greuges lleva 398 casos de justicia restaurativa, cuando parecía imposible.