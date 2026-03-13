Justicia muestra en Namibia el trabajo con realidad virtual en condenados por violencia machista

Taller de realidad virtual con internos de Namibia - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria de Medidas Penales y Reinserción de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática ha participado en la reunión del Instituto Interregional de Naciones Unidas para la Investigación sobre la Delincuencia y la Justicia (Unicri) en Namibia, donde ha mostrado su experiencia en el uso de la realidad virtual para trabajar con condenados por violencia de género con el objetivo de evitar la reincidencia.

El impulsor de este proyecto de rehabilitación, Nicolás Barnés, ha intervenido como experto en este encuentro celebrado en Windhoek entre el 10 y el 12 de marzo y ha explicado el funcionamiento de la implementación de esta tecnología como un caso de éxito y rigor en los centros penitenciarios de Catalunya, ha informado el departamento en un comunicado este viernes.

El programa de realidad virtual inmersiva (RVI) es una iniciativa de rehabilitación pionera para internos con delitos de violencia machista, que integra tecnología de neurociencia de última generación y que actualmente se imparte en todas las prisiones de Catalunya, excepto en Brians 1, al tratarse del centro de referencia de preventivos.

En este sentido, la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat fue galardonada con el premio Prison Achievement que otorga la Organización Europea de Servicios Penitenciarios y Correccionales como resultado de la implementación de la RVI en los programas de rehabilitación por conductas de violencia de género en 2023.

Esta iniciativa busca que las personas condenadas por violencia machista desarrollen empatía para reducir su comportamiento violento y la posibilidad de reincidencia y, a través de unas gafas de realidad virtual, pueden experimentar, ver, escuchar y sentirse como la víctima, lo que provoca un impacto emocional, cognitivo y conductual.