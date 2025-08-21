Justícia recibe un centenar de solicitudes para las becas de opositores a la judicatura y fiscalía

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) ha recibido 114 solicitudes para la convocatoria de becas de preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal y para el cuerpo de letrados de la administración de justicia (LAJs), ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este jueves.

En abril, el Cejfe --dependiente de la Conselleria-- abrió una nueva convocatoria de becas en la que se ofrecían 40 plazas para preparar oposiciones a la judicatura y fiscalía y 10 para letrados de administración de justicia.

De las solicitudes recibidas, 105 se corresponden con la convocatoria de becas para las carreras judicial y fiscal y 9 para el cuerpo de LAJs.

El número de solicitantes mujeres supera ampliamente al de hombres, con 84 mujeres (el 80%) y 21 hombres para las carreras judicial y fiscal, y 7 mujeres (el 77,78%) y 2 hombres para el cuerpo de LAJs.

La media de edad de los solicitantes para opositar a la judicatura y fiscalía se sitúa en los 25,65 años, sin diferencias significativas en función del género, mientras que la media de edad de los opositores a LAJs se sitúa en 26,71 años en el caso de las mujeres y 24,5 en el de los hombres.