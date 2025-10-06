Juvé & Camps y elBullifoundation presentan los volúmenes V y VI en inglés de 'Wine Sapiens'

El director de bebidas de la fundación, Ferran Centelles; la ceo de Juvé & Camps y cuarta generación de la familia fundadora, Meritxell Juvé, y el fundador de elBullifoundation, Ferran Adrià - JUVÉ & CAMPS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bodega Juvé & Camps y elBullifoundation han presentado en Copenhague (Dinamarca) y Oslo (Noruega) los volúmenes V y VI en inglés de la colección dedicada al vino 'Wine Sapiens', según han informado este lunes en un comunicado.

Este compendio forma parte de la Bullipedia, la enciclopedia del conocimiento gastronómico impulsada por elBullifoundation y fruto de ocho años de investigación.

Así, los seis primeros volúmenes de la colección ya están publicados, "y en los próximos años se completarán los volúmenes VII y VIII".