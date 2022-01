Juvillà (CUP) anuncia que agotará "todas las vías judiciales" para mantener su escaño

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha asegurado que agotará "todas las vías judiciales", incluso ante los tribunales europeos, para mantener su escaño después de que la Junta Electoral Central (JEC) acordase este jueves la retirada de su acta de diputado.

"Agotaremos todas las vías judiciales, y si eso no funciona iremos más arriba, iremos a Europa", ha sostenido este viernes en una entrevista en RAC1 recogida por Europa Press.

La JEC acordó este jueves la retirada del escaño a Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia cuando era concejal en Lleida, y ha puesto en marcha el proceso de su sustitución.

Sin embargo, la CUP ha defendido que se acogerá al dictamen que aprobó el Parlament el 17 de diciembre --con el apoyo de 116 diputados del PSC, ERC, Junts, CUP y comuns-- que acordaba que Juvillà mantendría su acta de diputado hasta que no hubiera sentencia firme.

El diputado anticapitalista ha destacado que defenderán "la soberanía del Parlament" y agotarán los plazos judiciales, y ha subrayado que hasta que no haya una sentencia firme la Cámara catalana ya se ha pronunciado sobre su acta de diputado.

"La judicatura está buscando medios para atacarnos", ha censurado Juvillà, que ha acusado a la JEC de querer pasar por encima de la soberanía del Parlament, ya que considera que este organismo no es judicial sino administrativo.

Ha insistido en que agotarán todas las vías para demostrar "que los lazos amarillos no son un símbolo partidista y no llaman al voto", y ha criticado que se abriese este proceso judicial por una campaña electoral a unos comicios a los que su formación no se presentaba.