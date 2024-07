Juvillà (CUP) se opone a ser amnistiado y presenta una demanda contra España ante el TEDH

Su abogado afirma que la Amnistía puede "obstaculizar" las acciones de Juvillà ante el TEDH



LLEIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà se ha opuesto a ser amnistiado y ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por vulneración de su "libertad ideológica y libertad de expresión".

En declaraciones este lunes ante el Palau de la Justícia de Lleida, junto con el diputado 'cupaire' en el Parlament Dani Cornellà y el abogado Carles López, Juvillà ha explicado que rechaza ser amnistiado porque su sentencia ya fue ejecutada, pagó la multa y cumplió su inhabilitación.

Juvillà fue condenado por no retirar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida cuando era concejal en 2019 durante la campaña de las elecciones generales de 2019, tras ser requerido varias veces a hacerlo por la Junta Electoral Central (JEC).

El exdiputado anticapitalista ha sostenido que no acogerse a la Amnistía le permite ir al TEHDH: "Es muy importante que Estrasburgo se pronuncie, que Estrasburgo marque esta vulneración evidente de estos derechos".

López ha explicado que la demanda ante el TEDH está hecha bajo la premisa de que la Amnistía "no reconoce la condición de víctimas de vulneraciones de derechos por parte del Estado, ni repara estas víctimas del agravio sufrido".

La defensa de Juvillà también ha sostenido que la Amnistía no causa "ningún efecto legal relevante e incluso puede obstaculizar por parte del Estado el ejercicio de acciones que está llevando a cabo para denunciar la vulneración de derechos fundamentales".

Por su parte, Cornellà he reclamado que no se amnistíe a los "policías agresores de los votantes del 1-O", ya que considera que los delitos de tortura y maltrato, que según él cometieron, no deberían tener cabida en la ley.