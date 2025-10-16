Juzgan a 3 acusados por tuits contra la familia de Canet (Barcelona) que logró el 25% de castellano

Archivo - Una pintada en la fachada de la escuela 'Turó del drac' contra el establecimiento de un 25% de castellano en las escuelas catalanas, frente a la escuela Turó del Drac (Canet de Mar) Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio a tres acusados de un presunto delito contra la integridad moral por tuitear contra la familia de Canet de Mar (Barcelona) que consiguió por la vía judicial que su hija --alumna de la escuela Turó de Drac-- recibiera el 25% de la escolarización en castellano ha comenzado este jueves en la Audiencia de Barcelona.

Han llegado a juicio con una petición de la Fiscalía de dos años de cárcel, mientras que la acusación particular --que ejerce la familia-- solicita 6 años, al atribuirles un presunto delito contra el honor y también un presunto delito contra la libertad, según informó la familia en un comunicado.

El caso empezó a investigarlo la Fiscalía a finales de 2021 tras recibir una denuncia de la asociación Hablemos Español y otra de Vox de presuntas amenazas a la familia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) obligara a la escuela a impartir en castellano el 25% del horario escolar del grupo de la menor.